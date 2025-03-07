Франція

Португалець говорив про зустріч Зеленського з трампом.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека говорив про своє занепокоєння через політичну обстановку в Україні на слуханні з питання його дискваліфікації після конфлікту з арбітром Бенуа Мійо в матчі 24-го туру французької Ліги 1 з Брестом (2:1). Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, португальський фахівець під час засідання дисциплінарного комітету Ліги 1 розповів, що останніми днями його турбувала невизначеність, пов'язана з майбутнім Україні у війні з рф після зустрічі президентів Володимира Зеленського та дональда трампа.

Зазначається, що на тренера також вплинула розлука з дружиною та двома дітьми, які залишилися в Італії після його звільнення з Мілана наприкінці грудні 2024 року.

За підсумками засідання комісії Паулу Фонсека був дискваліфікований на дев'ять місяців.