Португалець говорив про зустріч Зеленського з трампом.
Паулу Фонсека, getty images
07 березня 2025, 19:18
Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека говорив про своє занепокоєння через політичну обстановку в Україні на слуханні з питання його дискваліфікації після конфлікту з арбітром Бенуа Мійо в матчі 24-го туру французької Ліги 1 з Брестом (2:1). Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, португальський фахівець під час засідання дисциплінарного комітету Ліги 1 розповів, що останніми днями його турбувала невизначеність, пов'язана з майбутнім Україні у війні з рф після зустрічі президентів Володимира Зеленського та дональда трампа.
Зазначається, що на тренера також вплинула розлука з дружиною та двома дітьми, які залишилися в Італії після його звільнення з Мілана наприкінці грудні 2024 року.
За підсумками засідання комісії Паулу Фонсека був дискваліфікований на дев'ять місяців.