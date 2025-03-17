Франція

Чергова перемога парижан.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Олімпік Марсель (3:1) в матчі 26-го туру французької Ліги 1. Його слова наводить RMC Sport.

"Значення цього матчу було складно переоцінити. Класико — особлива гра для клубу, для наших гравців та вболівальників. Трохи далися взнаки напруга і втома після матчу Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Нам не вистачало звичної мобільності, але ми заслужили на перемогу.

Марсель показав характер. У них команда топ-рівня. У мене було відчуття, що це матч рівня Ліги чемпіонів, він був таким же напруженим та якісним.

Ми могли зіграти краще, але задоволені, що виявилися сильнішими за Марсель. Цей тиждень був для нас фантастичним", — сказав Енріке.