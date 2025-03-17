Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 16 березня 2025 року.

ПСЖ у матчі 26 туру французької Ліги 1 на своєму полі обіграв "головного конкурента" у битві за титул – Марсель (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму зусиллями Усмана Дембеле, а потім наприкінці першої половини зустрічі перевагу парижан подвоїв Нуну Мендеш.

На початку другого тайму Амін Гуірі відіграв один м'яч для "провансальців", але на 76 хвилині Поль Лірола зрізав м'яч у свої ворота, поставивши остаточну крапку в матчі.

Після 26 турів ПСЖ набрав 68 очок і посідає перше місце у Лізі 1, випереджаючи Марсель на 19 балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Марсель у рамках 26 туру Ліги 1-2024/25:

ПСЖ — Марсель 3:1

Голи: Дембеле, 17, Мендеш, 42, Лірола, 76 (аг) — Гуірі, 51.

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакімі — Руїс, Вітінья, Заїр-Емері (Баркола, 64) — Кварацхелія (Ернандес, 80), Дуе (Невес, 72), Дембеле (Лі Кан Ін, 80).

Марсель: Рульї — Корнеліус, Балерді, Луїз Феліпе (Лірола, 63) — Дедич (Мерлен, 63), Кондогбія (Бакола, 89), Ронж'є (Мопе, 84), Луїс Енріке — Рабьо, Надір (Грінвуд, 63) — Гуірі.

Попередження: Мендеш.