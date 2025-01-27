Франція

Занадто малі гроші за таланта.

Французький Ліон уже друге трансферне вікно намагається продати свого атакувального півзахисника та вихованця академії Раяна Шеркі, однак повсякчас не отримує від претендентів таких пропозицій, які б відповідали статусу цього надзвичайно перспективного гравця.

Цієї зими на ті самі граблі наступила й бергамаська Аталанта, коли запропонувала за 21-річного виконавця 20 млн євро.

"Ткачі" визначили такий розмір компенсації неприйнятним, тож їхні пошуки наступного клубу для свого таланту продовжуються.

Нагадаємо, що серед потенційних претендентів на футболіста достатньо іменитих клубів — від лондонський Челсі та Вест Гема до німецьких грандів.

У цьому сезоні на рахунку Шеркі 24 матчі, п’ять голів та вісім гольових передач.