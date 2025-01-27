Занадто малі гроші за таланта.
Раян Шеркі, Getty Images
27 січня 2025, 11:53
Французький Ліон уже друге трансферне вікно намагається продати свого атакувального півзахисника та вихованця академії Раяна Шеркі, однак повсякчас не отримує від претендентів таких пропозицій, які б відповідали статусу цього надзвичайно перспективного гравця.
Цієї зими на ті самі граблі наступила й бергамаська Аталанта, коли запропонувала за 21-річного виконавця 20 млн євро.
"Ткачі" визначили такий розмір компенсації неприйнятним, тож їхні пошуки наступного клубу для свого таланту продовжуються.
Нагадаємо, що серед потенційних претендентів на футболіста достатньо іменитих клубів — від лондонський Челсі та Вест Гема до німецьких грандів.
У цьому сезоні на рахунку Шеркі 24 матчі, п’ять голів та вісім гольових передач.