Франція

Нападник Марселя опинився під критикою через нестабільну гру та може покинути клуб влітку.

Мейсон Грінвуд, найкращий бомбардир Марселя, переживає непростий період у команді через нестабільну форму та недостатню віддачу на полі.

Як повідомляє La Provence, якщо ситуація не зміниться до кінця сезону, клуб може може розглянути продаж 23-річного англійця влітку.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі відомий своїм жорстким, але справедливим підходом до футболістів.

"Як тільки вони підписують контракт із клубом, вони стають моїми дітьми. На публіці я їх захищаю за будь-яких обставин", – заявив Де Дзербі, проте підкреслив, що вимоги до гравців залишаються високими.

За інформацією джерела, Мейсон Грінвуд, який цього сезону забив 15 голів та віддав 3 асисти у 28 матчах, має час до літа, щоб довести свою цінність для команди. В іншому разі його історія в Марселі може завершитися.