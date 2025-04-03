Франція

Від довгоочікуваного титулу команду Самби Діавара відділяє лише один матч 24 травня — проти Парі Сен-Жермен.

У рамках півфіналу Кубка Франції Канн із четвертого дивізіону країни зустрівся на власному полі з Реймсом, який представляє Лігу 1.

На 14-й хвилині Ібрагім вивів фаворитів уперед, проте після перерви господарям вдалося здивувати та повернути паритет на табло.

Щастя гравців скоромного Канна тривало недовго — вже на 58-й хвилині Теума знову вивів Реймс уперед та у підсумку приніс команді Самби Діавара місце у фіналі Кубка Франції 24 травня, де доведеться зіграти з ПСЖ.

Зазначимо, що цей фінал став для Реймса першим з сезону-1976/77, а вигравали "червоно-білі" цей національний кубок двічі — у 1950 та 1958 роках.

Також цікавий факт: у головного тренера Реймса Самби Діавара найменша заробітна плата серед усіх менеджерів клубів французької Ліги 1.

Канн — Реймс* 1:2

Голи: Н'Доє, 52 — Ібрагім, 14, Теума, 58