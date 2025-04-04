Франція

Дорога в Мілан відкрита?

Головний тренер французького Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі з минулого тижня серйозно конфліктує зі своїми футболістами. Про це повідомляє видання GFFN.

За інформацією джерела, після поразки від Реймса (1:3) в матчі 27-го туру Ліги 1, гравцям "олімпійців" було наказано провести ніч на тренувальній базі La Commanderie. Тренерський штаб Марселя також оголосив, що скасовує заплановані в неділю та понеділок вихідні. Після цього між гравцями та головним тренером стався конфлікт.

Зазначається, що у понеділок Де Дзербі відмовився проводити заплановане тренування. Зрештою футболісти також відмовилися від тренувальної сесії.

Підкреслюється, що спортивний директор Марселя Мехді Бенатії закликав гравців виправдати "фінансові інвестиції клубу в них". Однак деякі футболісти виступили проти, ставлячи питання: "Чи будуть терпіти таку поведінку тренера керівництво в клубах рівня Баварії або Ювентуса?", де раніше грав Бенатія.