Італія

Ясність у цьому питанні настане не раніше квітня.

Мілан включив до списку кандидатів на посаду головного тренера чотирьох осіб. Про це повідомляє Football Italia.

Основним кандидатом є Массіміліано Аллегрі, який вже працював із "россонері". У травні минулого року він залишив Ювентус і поки що залишається без роботи.

На остаточний вибір можуть вплинути пошуки нового спортивного директора. Якщо ним стане Фабіо Паратічі, це підвищить шанси на роботу для Антоніо Конте.

Також Мілан розглядає як кандидатів Сеска Фабрегаса (Комо) і Роберто де Дзербі (Марсель).

За інформацією джерела, ясність із цим питанням може настати не раніше кінця квітня. Наразі команду тренує португальський фахівець Сержіу Консейсан.

Раніше повідомлялося, що Баєр може замінити Та захисником Мілана.