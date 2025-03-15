Франція

Самовпевнена заява італійського фахівця.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі оцінив свою роботу з командою цього сезону.

"Чесно кажучи, я не думаю, що Марсель досяг би таких же результатів у цьому сезоні з іншим тренером. Я не кажу, що я кращий за інших у тактичному плані, але одна з моїх головних якостей – це те, що я не задовольняюся хорошими результатами і завжди прагну більше.

Важливо також зберігати баланс, коли результати не такі вдалі, і завжди вимагатиме від гравців більшого. Наша ментальність зараз нестабільна, і це те, що необхідно покращити", – наводить слова Де Дзербі GFFN.

Після 25 турів Марсель набрав 49 очок і посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на 16 балів. Свій наступний матч Марсель проведе проти ПСЖ – гра відбудеться завтра, 16 березня, о 21:45.