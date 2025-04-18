Клуб винагородить вінгера за проривний сезон.
Баркола, getty images
18 квітня 2025, 15:14
Після проривного сезону з 34 результативними діями у всіх турнірах, Бредлі Баркола став одним із головних пріоритетів керівництва ПСЖ.
Як повідомляють джерела з Франції, парижани вже працюють над новим довгостроковим контрактом для 22-річного вінгера — угоду планують продовжити до 2030 року, суттєво підвищивши умови зарплатні.
Француз, який минулого літа перейшов з Ліона за 45 мільйонів євро, спершу не мав стабільного місця у старті, проте блискавично адаптувався до філософії Луїса Енріке.
У сезоні 2024/25 Баркола провів 48 матчів, забив 18 голів і зробив 16 асистів, ставши одним із найбільш продуктивних гравців у складі чемпіонів Франції.
Крім Баркола, ПСЖ планує продовжити контракт із Доннаруммою.