Франція

Гравець має непогану результативність у цьому сезоні.

Нідерландський нападник нігерійського походження французького Страсбура Еммануель Емегха проводить лише свій другий сезон у Лізі 1, куди переїхав улітку 2023 року з австрійського Штурму за 13 млн євро.

У поточній кампанії 22-річний виконавець уже встиг відзначитись 13 голами та двома гольовими передачами в 27 матчах, тож за ним потрохи починають стежити й інші клуби.

Зокрема, і лондонський Челсі, який має із Страсбуром спільного власника.

Однак сам Емегха наразі не розглядає варіант із трансфером до "синіх", віддаючи перевагу англійському Ньюкаслу, який цього літа, як очікується, буде шукати заміну для свого основного шведського нападника Александера Ісака.

Тим часом Челсі не полишає сподівань отримати собі цього гравця, і тому нещодавно передав його агенту детальний план розвитку кар’єри футболіста.