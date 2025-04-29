Франція

Новий контракт англійського спеціаліста розрахований до літа 2028 року.

Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Ліамом Росеньйором.

Нова угода з 40-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.

Водночас інсайдер Фабріціо Романо додає, що в новій угоді у тренера збільшилася зарплата.

Росеньйор очолив Страсбур влітку минулого року. За три тури до кінця сезону команда, в якій виступає український універсал Едуард Соболь, посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.