Новий контракт англійського спеціаліста розрахований до літа 2028 року.
Ліам Росеньйор, Getty Images
29 квітня 2025, 12:57
Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Ліамом Росеньйором.
Нова угода з 40-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.
Водночас інсайдер Фабріціо Романо додає, що в новій угоді у тренера збільшилася зарплата.
Росеньйор очолив Страсбур влітку минулого року. За три тури до кінця сезону команда, в якій виступає український універсал Едуард Соболь, посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.