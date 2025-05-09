Франція

Італієць проводить блискучу другу половину сезону.

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма висловився про своє майбутнє у паризькому клубі. Цитує італійського голкіпера Фабріціо Романо.

"Моя угода з клубом діє ще рік. Все залежить не тільки від мене, а й від ПСЖ. Якщо клуб захоче, щоб я залишився, то я продовжу тут грати. Нам просто потрібно продовжити контракт, але рішення за ПСЖ", — заявив італієць.

Чинна трудова угода гравця х парижанами розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Доннарумма приєднався до ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши з італійського Мілана на правах вільного агента. Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 38 матчів, пропустив 38 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".