Італія

Уявіть, що чекає на Джіджіо в "червоно-чорному" Мілані.

Воротар французького ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, 26-річний італієць може погодитися на трансфер в Інтер, оскільки в структурі клубу працює його колишній тренер та близька людина Джанлука Спінеллі. Також серйозним аргументом для повернення в Мілан є натягнуті відносини голкіпера з керівництвом парижан.

Зазначається, що міланський клуб може почати переговори з Доннаруммою відразу після закінчення поточного сезону.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 мільйонів євро.

Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 31 матч, пропустив 29 м'ячів та відіграв 9 разів "на нуль".