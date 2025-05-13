Національний союз професійних футболістів Франції на своєму офіційному сайті опублікував символічну збірну Ліги 1 за підсумками сезону-2024/25.

До кращих потрапили відразу дев'ять гравців із чемпіонського складу ПСЖ.

Збірна сезону Ліги 1

Воротар: Люка Шевальє (Лілль).

Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Вільям Пачо, Нуну Мендеш (усі – ПСЖ).

Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Райан Шеркі (Ліон).

Нападники: Усман Дембеле, Бредлі Баркола, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ).

Нагадаємо, ПСЖ вкотре оформив чемпіонський титул за кілька турів до кінця сезону в Лізі 1, випередивши Марсель та Монако.