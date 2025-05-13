Тотальне домінування паризького гранду.
Гравці ПСЖ, Getty Images
13 травня 2025, 10:40
Національний союз професійних футболістів Франції на своєму офіційному сайті опублікував символічну збірну Ліги 1 за підсумками сезону-2024/25.
До кращих потрапили відразу дев'ять гравців із чемпіонського складу ПСЖ.
Збірна сезону Ліги 1
Воротар: Люка Шевальє (Лілль).
Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Вільям Пачо, Нуну Мендеш (усі – ПСЖ).
Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Райан Шеркі (Ліон).
Нападники: Усман Дембеле, Бредлі Баркола, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ).
Нагадаємо, ПСЖ вкотре оформив чемпіонський титул за кілька турів до кінця сезону в Лізі 1, випередивши Марсель та Монако.