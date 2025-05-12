Франція

Форвард ПСЖ блискуче провів кампанію, забивши 21 гол і допомігши клубу достроково стати чемпіоном.

Спілка професійних футболістів Франції підбив підсумки сезону-2024/25 та оголосив лауреатів індивідуальних нагород.

Найпрестижніше звання – "Гравець року в Лізі 1" – отримав атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

У поточному сезоні Дембеле взяв на себе лідерські функції в команді та став одним із головних архітекторів чемпіонства ПСЖ і виходу до фіналу Ліги чемпіонів. На його рахунку 28 матчів у Лізі 1, 21 забитий м'яч та вісім гольових передач.

Інші представники ПСЖ також були відзначені: 19-річний Дезіре Дуе названий найкращим молодим гравцем сезону, а головний тренер Луїс Енріке очікувано став найкращим наставником року. Натомість титул найкращого воротаря дістався Люку Шевальє з Лілля.

Раніше Дембеле встановив рекорд Ліги чемпіонів.