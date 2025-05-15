Франція

Парижани прагнуть придбати центрфорварда.

Французький ПСЖ має намір оформити трансфер нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, в послугах 29-річного гвінейця особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке.

Зазначається, що сам форвард задоволений своєю кар'єрою у Дортмунді та готовий залишитися в команді на наступний сезон, однак остаточне рішення буде приймати керівництво клубу.

В контракті Гірассі є пункт про відступні у розмірі 70 млн. євро, але тільки для деяких клубів: Реал Мадрид, Барселони, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, Арсеналу та Челсі.

Чинна трудова угода гравця з "джмелями" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Боруссію Д 44 матчі, забив 33 голи та віддав 9 результативних передач.