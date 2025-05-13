Франція

Юридична війна між двома сторонами продовжується.

ПСЖ у суді намагається відстояти свою позицію, вимагаючи скасувати арешт суми у розмірі 55 мільйонів євро, які намагався стягнути з клубу колишній форвард парижан Кіліан Мбаппе, який зараз виступає за Реал. Про це повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, у квітні цього року Мбаппе домігся арешту коштів французького клубу, які він вимагає за невиплачену зарплату та бонуси у свій останній рік контракту з ПСЖ.

У той же час парижани запевняють, що це Мбаппе має їм виплатити збитки, а не навпаки. Юристи клубу стверджують, що Кіліан не надав доказів своєї правоти.

Також ПСЖ подав зустрічний позов у ​​розмірі 98 мільйонів євро. Парижани звинувачують Мбаппе у затягуванні процесу з контрактами у зв'язку зі своїм відходом до Реалу, які завдали шкоди французькому клубу.

"Мета позову полягає не в тому, щоб повернути 98 млн євро, а в тому, щоб показати, що Кіліан винен гроші нам, а його вимога необґрунтована", — сказав юрист клубу Рено Смерджян.

Насамкінець наголошується, що 26-річний француз усно домовився з ПСЖ про те, що якщо він залишить клуб безкоштовно, то він відмовиться від частини заробітної плати та бонусів, які були передбачені його контрактом, який закінчився влітку 2024 року.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 52 матчі, в яких забив 38 голів та віддав чотири гольові передачі.