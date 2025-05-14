Контракт футболіста належить Челсі.
Андрей Сантос, Getty Images
14 травня 2025, 13:25
Півзахисник Страсбура Андре Сантос може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Le10Sport.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного бразильця, контракт якого належить лондонському Челсі, зацікавлені ПСЖ та Арсенал.
Сантос виступає за Страсбур на правах оренди з літа 2024 року. Він був підписаний "синіми" за 12,5 мільйонів євро з Васко да Гами.
Цього сезону Сантос провів 33 матчі, в яких забив десять голів та віддав п'ять гольових передач. Його контракт із Челсі розрахований до літа 2030 року.
Раніше повідомлялося, що у французькій Лізі 1 можуть запровадити плей-оф за чемпіонство.