Франція

Французький клуб розглядає варіанти після відходу свого найкращого бомбардира.

Після п’яти результативних сезонів нападник Джонатан Девід оголосив про свій відхід із Лілля. Канадський форвард залишає команду в статусі вільного агента, маючи у своєму активі 109 забитих м’ячів у 231 поєдинку, а також звання найкращого бомбардира клубу в поточному сезоні.

Французький Лілль уже активно працює над пошуком заміни своєму лідеру атаки. За інформацією видання L’Équipe, серед пріоритетних варіантів — 31-річний нападник Боруссії Менхенгладбах Алассан Плеа, який цього сезону відзначився 12 голами та сімома асистами в 31 матчі за німецький клуб. Його контракт спливає влітку 2026 року, тож угода може стати реалістичною вже найближчим трансферним вікном.

Ще одним потенційним новачком є інший канадський футболіст — Проміс Девід із бельгійського клубу Юніон Сент-Жілуаз. У нинішньому сезоні 22-річний нападник забив 21 гол та зробив п'ять результативних передач у 39 матчах.

Клуб планує визначитися з новим форвардом до старту передсезонної підготовки.

Раніше повідомлялось, що Джонатан Девід вже отримав формальну пропозицію від італійського Наполі щодо переходу на правах вільного трансферу.