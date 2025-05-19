Франція

Французький клуб оголосив про відхід одразу семи футболістів після завершення сезону.

Лілль офіційно повідомив про відхід семи гравців першої команди наприкінці поточного сезону, контракти яких не будуть продовжені. Серед них — зірковий форвард Джонатан Девід, який виступав за клуб із 2020 року.

Окрім 25-річного Девіда, табір "догів" залишають півзахисники Ейнджел Гомес і Ремі Кабелла, захисники Мітчелл Баккер та Самюель Умтіті, воротар Віто Манноне та нападник Чуба Акпом.

A jamais des Dogues 🤩 pic.twitter.com/6CCoBiDHy5 — LOSC (@losclive) May 19, 2025

Канадський форвард Джонатан Девід провів чудовий сезон, забивши 25 голів і зробивши 12 асистів у 48 матчах. За інформацією ЗМІ, він уже веде перемовини з італійським Наполі.

Лілль, у свою чергу, готується до суттєвого оновлення складу перед наступним сезоном.