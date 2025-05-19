Французький клуб оголосив про відхід одразу семи футболістів після завершення сезону.
Лілль офіційно повідомив про відхід семи гравців першої команди наприкінці поточного сезону, контракти яких не будуть продовжені. Серед них — зірковий форвард Джонатан Девід, який виступав за клуб із 2020 року.
Окрім 25-річного Девіда, табір "догів" залишають півзахисники Ейнджел Гомес і Ремі Кабелла, захисники Мітчелл Баккер та Самюель Умтіті, воротар Віто Манноне та нападник Чуба Акпом.
Канадський форвард Джонатан Девід провів чудовий сезон, забивши 25 голів і зробивши 12 асистів у 48 матчах. За інформацією ЗМІ, він уже веде перемовини з італійським Наполі.
Лілль, у свою чергу, готується до суттєвого оновлення складу перед наступним сезоном.