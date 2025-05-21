Франція

Для 61-річного фахівця це був другий прихід у клуб.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Антуана Комбуаре.

Причиною звільнення 61-річного француза стали незадовільні результати команди, яка ледь не вилетіла з Ліги 1, посівши 13 місце, уникнувши стикових матчів.

Для Антуана це був другий період у французькому клубі. Вперше він очолював його з 2021 по 2023 рік і за цей час взяв Кубок Франції в сезоні-2021/22, після чого дійшов до 1/16 фіналу Ліги Європи, де поступився Ювентусу. Вдруге він прийняв команду у березні 2024 року.

Крім Нанта Комбуаре очолював такі клуби, як ПСЖ, Страсбур, Аль-Хіляль, Ланс, Генгам, Діжон та Тулузу.