Спортивний директор залишиться у клубі ще на п’ять років, попри чутки про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.
Луїш Кампуш, Getty Images
23 травня 2025, 09:25
Парижани зміцнили управлінську вертикаль — спортивний директор Парі Сен-Жермен Луїш Кампуш підписав новий довгостроковий контракт із клубом, який діятиме до літа 2030 року. Про це повідомляє авторитетне французьке видання L’Équipe.
За інформацією джерела, офіційне оголошення очікується найближчими днями — ймовірно, напередодні фіналу Ліги чемпіонів, де ПСЖ може завершити сезон на високій ноті.
Нова угода охоплює не лише сам клуб, а й структуру Qatar Sports Investments, яка володіє парижанами. Таким чином, Кампуш стає ще більш інтегрованим у стратегічний розвиток проєкту.
Хоча раніше з’являлись чутки про можливий перехід португальця до Манчестер Юнайтед, вони не знайшли підтвердження.
Нагадаємо, Луїш Кампуш приєднався до ПСЖ у 2022 році. До цього він працював на аналогічних посадах у Ліллі, Монако, Сельті та Галатасараї, здобувши репутацію одного з найефективніших футбольних менеджерів Європи.
Наступний матч за участі ПСЖ — фінал Кубка Франції проти Реймса 24 травня, о 22:00.