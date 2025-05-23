Франція

Спортивний директор залишиться у клубі ще на п’ять років, попри чутки про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.

Парижани зміцнили управлінську вертикаль — спортивний директор Парі Сен-Жермен Луїш Кампуш підписав новий довгостроковий контракт із клубом, який діятиме до літа 2030 року. Про це повідомляє авторитетне французьке видання L’Équipe.

За інформацією джерела, офіційне оголошення очікується найближчими днями — ймовірно, напередодні фіналу Ліги чемпіонів, де ПСЖ може завершити сезон на високій ноті.

Нова угода охоплює не лише сам клуб, а й структуру Qatar Sports Investments, яка володіє парижанами. Таким чином, Кампуш стає ще більш інтегрованим у стратегічний розвиток проєкту.

Хоча раніше з’являлись чутки про можливий перехід португальця до Манчестер Юнайтед, вони не знайшли підтвердження.

Нагадаємо, Луїш Кампуш приєднався до ПСЖ у 2022 році. До цього він працював на аналогічних посадах у Ліллі, Монако, Сельті та Галатасараї, здобувши репутацію одного з найефективніших футбольних менеджерів Європи.

Наступний матч за участі ПСЖ — фінал Кубка Франції проти Реймса 24 травня, о 22:00.