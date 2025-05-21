Франція

Франко Мастантуоно зацікавив паризький гранд.

Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно може поповнити склад ПСЖ, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вундеркінд продовжує привертати до себе увагу з боку європейських грандів. Тепер 17-річний аргентинець опинився на трансферних радарах чемпіона Франції. Мастантуоно перебуває в шортлисті ПСЖ, а стратегічний радник президента клубу Луїш Кампуш високо оцінює гру Франко.

Контракт плеймейкера з Рівер Плейт розраховано до кінця 2026 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 15 млн євро.

На рахунку Мастантуоно сім голів і чотири асисти у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що за потенційну майбутню зірку також ведуть боротьбу мадридські Атлетіко й Реал.