Франко Мастантуоно зацікавив паризький гранд.
Франко Мастантуоно, Getty Images
21 травня 2025, 23:20
Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно може поповнити склад ПСЖ, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Вундеркінд продовжує привертати до себе увагу з боку європейських грандів. Тепер 17-річний аргентинець опинився на трансферних радарах чемпіона Франції. Мастантуоно перебуває в шортлисті ПСЖ, а стратегічний радник президента клубу Луїш Кампуш високо оцінює гру Франко.
Контракт плеймейкера з Рівер Плейт розраховано до кінця 2026 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 15 млн євро.
На рахунку Мастантуоно сім голів і чотири асисти у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Раніше повідомлялося, що за потенційну майбутню зірку також ведуть боротьбу мадридські Атлетіко й Реал.