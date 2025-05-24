Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Франції, у якому зіграють ПСЖ та Реймс.
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24 травня 2025, 21:32
Парі Сен-Жермен та Реймс на Стад-де-Франс у Сен-Дені розіграють кубок Франції.
Луїс Енріке, після перемоги над Осером (3:1), використав із перших хвилин недоречного персонажа у воротах.
Самба Діавара, на тлі нічиєї проти Метца (1:1), залучив до стартового складу Іто в опорній зоні, тоді як Коне гратиме на правому фланзі півзахисту.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Доннарумма, Бералдо, Ернандес, Заїр-Емері, Маюлю, Кан Ін, Мбає, Рамуш, Дуе.
Запасні: Ольєро, Москардо, Діакіте, Бута, Патрік, Єнг, Сангі, Тіа.
Реймс: Діуф — Секіне, Окуму, Кіпре, Акієме — Іто — Коне, Атангана, Гбане, Накамура — Жордан.
Гра ПСЖ — Реймс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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