Франція

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Франції, у якому зіграють ПСЖ та Реймс.

Парі Сен-Жермен та Реймс на Стад-де-Франс у Сен-Дені розіграють кубок Франції.

Луїс Енріке, після перемоги над Осером (3:1), використав із перших хвилин недоречного персонажа у воротах.

Самба Діавара, на тлі нічиєї проти Метца (1:1), залучив до стартового складу Іто в опорній зоні, тоді як Коне гратиме на правому фланзі півзахисту.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: Доннарумма, Бералдо, Ернандес, Заїр-Емері, Маюлю, Кан Ін, Мбає, Рамуш, Дуе.



Реймс: Діуф — Секіне, Окуму, Кіпре, Акієме — Іто — Коне, Атангана, Гбане, Накамура — Жордан.