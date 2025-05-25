Франція

ПСЖ претендує на квадрупл.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після перемоги над Реймсом (3:0) в фінальному матчі Кубка Франції. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Ми провели дуже хороший матч, підготувавшись до фіналу Ліги чемпіонів якнайкраще. Майбутній фінал важливий, ми хочемо увійти в історію. І ми готові. ПСЖ — справжня команда, яка хоче вигравати трофеї.

Незвично грати в першому таймі на такому рівні, тому що Реймс проводив перехідний матч (за три дні до фіналу Реймс грав з Мецем (1:1) за право виступати в Лізі 1 в наступному сезоні — прим.). Але ми готові.

Фінал Ліги чемпіонів буде особливим моментом для всіх. Якусь особливу підготовку не проводимо. Нам доведеться справлятися з величезним тиском, але ми повинні підготуватися якнайкраще.

Нелегко справлятися з усім тим, що оточує команду. У нас молода, але досвідчена команда, яка знає, що робити на полі. Сподіваємося на успіх у Лізі чемпіонів", — сказав Енріке.