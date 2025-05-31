Франція

Коментар французького вінгера парижан.

Нападник ПСЖ Усман Дембеле відповів на питання, чи стало команді простіше грати після відходу в Реал форварда Кіліана Мбаппе.

"Ні. Можливо, з Мбаппе в цьому сезоні ми були б ще сильнішими. Грати за Реал було його мрією. Ми бажаємо йому успіху", — сказав Дембеле.

У суботу ПСЖ зіграє з Інтером у фіналі Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Стежити за розвитком подій на футбольному полі в Мюнхені можна буде в текстовій трансляції на Football.ua.

Як відомо, ПСЖ ще жодного разу в своїй історії не вигравав Лігу чемпіонів.