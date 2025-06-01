Франція

Фантастичний сезон для парижан.

Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів розбивши у фінальному матчі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Таким чином, команда Луїса Енріке оформила квадрупл, вигравши вже чотири трофеї протягом сезону-2024/25.

У поточному сезоні ПСЖ окрім перемоги в Лізі чемпіонів, став чемпіоном Франції та здобув Кубок і Суперкубок на внутрішній арені.

Зазначимо, що Парі Сен-Жермен може виграти п'ятий титул у поточному сезоні — попереду на них чекає участь у Клубному чемпіонаті світу.

В історії футболу по п'ять трофеїв за один сезон вигравали Аякс (1995), Інтер (2010), Барселона (2011, 2015) Баварія (2013), Реал Мадрид (2017) та Манчестер Сіті (2023).