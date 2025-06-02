Франція

Фантастичний сезон грузина.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія протягом сезону-2024/25 став переможцем Серії А (першу половину сезону провів в Наполі — прим.), французької Ліги 1, Кубка Франції та Ліги чемпіонів.

Таким чином, 24-річному грузину вдалося виграти чотири "великих" трофеї у двох командах протягом одного сезону, повторивши досягнення іспанця Альваро Одріосоли.

Іспанський захисник по ходу сезону-2019/20 змінив мадридський Реал на мюнхенську Баварію. У тій кампанії "вершкові" виграли чемпіонат Іспанії (Одріосола відіграв чотири матчі). А вже у складі "рекордмайстер" Одріосола виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Хвіча перейшов в ПСЖ з Наполі минулої зими за 70 млн. євро. З того часу, він відіграв з парижан 25 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач.