Грузин розповів свою думку щодо медалей переможця Серії А.
Кварацхелія, getty images
01 червня 2025, 16:52
Вінгер Хвіча Кварацхелія заявив, що вважає себе повноцінним переможцем Серії А сезону-2024/25, попри зимній перехід із Наполі до Парі Сен-Жермен.
"Я дуже пишаюсь тим, що переміг. Я справді вважаю себе чемпіоном Серії А, адже був гравцем Наполі і провів 17 матчів, – розповів грузинський вінгер в інтерв’ю Sky Sport Italia.
"Я з гордістю стежив за їхніми іграми до кінця сезону, і команда справді заслужила цей титул", – додав Кварацхелія.
Нагадаємо, Наполі виграв Скудетто, випередивши міланський Інтер на одне очко, здобувши свій другий чемпіонський титул за три сезони.
Додамо, що Кварацхелія — перший грузин, який зміг забити у фіналі Ліги чемпіонів.