Італія

Грузин розповів свою думку щодо медалей переможця Серії А.

Вінгер Хвіча Кварацхелія заявив, що вважає себе повноцінним переможцем Серії А сезону-2024/25, попри зимній перехід із Наполі до Парі Сен-Жермен.

"Я дуже пишаюсь тим, що переміг. Я справді вважаю себе чемпіоном Серії А, адже був гравцем Наполі і провів 17 матчів, – розповів грузинський вінгер в інтерв’ю Sky Sport Italia.

"Я з гордістю стежив за їхніми іграми до кінця сезону, і команда справді заслужила цей титул", – додав Кварацхелія.

Нагадаємо, Наполі виграв Скудетто, випередивши міланський Інтер на одне очко, здобувши свій другий чемпіонський титул за три сезони.

Додамо, що Кварацхелія — перший грузин, який зміг забити у фіналі Ліги чемпіонів.