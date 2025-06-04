Англія

Талант Ліона прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Атакувальний півзахисник/правий вінгер Ліона Раян Шеркі прийняв пропозицію Манчестер Сіті, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що умови контракту з 21-річним французом ніколи не були проблемою в переговорах. Договір про співпрацю з гравцем може бути розраховано до кінця червня 2030 року.

Офіційна пропозиція Манчестер Сіті Ліону "вже в дорозі". Оточення Шеркі сподівається на швидке оформлення трансферу.

Талановитий плеймейкер оцінюється в 35-40 млн євро. Виконавець алжирського походження пов'язаний із Ліоном розрахованим до завершення сезону-2025/26 контрактом, але його відхід із рідного для нього клубу вже цього літа є неминучим.

На рахунку Шеркі 12 голів і 20 асистів у 44-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. Він потрапив до 11-ки найкращих гравців Ліги Європи-2024/25.