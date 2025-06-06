Франція

26-річний футболіст відзначився голом та результативною передачею в матчі з Іспанією.

Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе встановив рекорд результативності у збірній Франції.

У четвер 26-річний гравець забив гол і віддав гольову передачу в півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії. На його рахунку тепер 80 результативних дій у складі триколірних (49 голів + 31 передача) – це новий національний рекорд. Для досягнення цієї позначки гравцю знадобилося лише 87 матчів.

Незабаром Кіліан Мбаппе може стати найкращим бомбардиром в історії збірної Франції: зараз він посідає третю сходинку після Олів’є Жиру (57 голів) та Т’єррі Анрі (51).