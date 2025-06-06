26-річний футболіст відзначився голом та результативною передачею в матчі з Іспанією.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
06 червня 2025, 00:12
Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе встановив рекорд результативності у збірній Франції.
У четвер 26-річний гравець забив гол і віддав гольову передачу в півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії. На його рахунку тепер 80 результативних дій у складі триколірних (49 голів + 31 передача) – це новий національний рекорд. Для досягнення цієї позначки гравцю знадобилося лише 87 матчів.
Незабаром Кіліан Мбаппе може стати найкращим бомбардиром в історії збірної Франції: зараз він посідає третю сходинку після Олів’є Жиру (57 голів) та Т’єррі Анрі (51).