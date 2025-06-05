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Іспанія вижила в божевільній перестрілці проти Франції

Команда Луїса де ла Фуенте вирішила пограти з вогнем за рахунку 5:1 на власну користь, і ледь не догралась.

Іспанія — Франція, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Іспанія — Франція 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямал, 54 (пен.), 67, Педрі, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (авт.), Коло Муані, 90+3



Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман (Вівіан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Меріно (Гаві, 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс, 64) — Ямал, Оярсабаль (Омородіон, 77), Вільямс (Ольмо, 64).



Франція: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Ернандес, 72), Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 76), Олісе (Шеркі, 63), Дуе (Баркола, 63) — Мбаппе.



Попередження: Ямал, Гаві — Рабьо, Т. Ернандес, Коло Муані, Коне