Ліга націй
05 червня 2025, 23:58
Іспанія вижила в божевільній перестрілці проти Франції
Команда Луїса де ла Фуенте вирішила пограти з вогнем за рахунку 5:1 на власну користь, і ледь не догралась.
Іспанія — Франція, Getty Images
05 червня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іспанія — Франція 5:4
Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямал, 54 (пен.), 67, Педрі, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (авт.), Коло Муані, 90+3
Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман (Вівіан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Меріно (Гаві, 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс, 64) — Ямал, Оярсабаль (Омородіон, 77), Вільямс (Ольмо, 64).
Франція: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Ернандес, 72), Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 76), Олісе (Шеркі, 63), Дуе (Баркола, 63) — Мбаппе.
Попередження: Ямал, Гаві — Рабьо, Т. Ернандес, Коло Муані, Коне