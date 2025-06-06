Франція

Яскравий початок для француза, попри поразку.

Атакувальний півзахисник Ліона Райан Шеркі яскраво дебютував за збірну Франції.

21-річний футболіст вийшов на заміну на 64-й хвилині півфінального матчу Ліги націй проти Іспанії, а вже на 79-й забив гол. У компенсований час новачок триколірних асистував Рандалю Коло-Муані. Утім, до фіналу французи не пробилися – поразка 4:5.

У минулому клубному сезоні Райан Шеркі забив 12 голів і віддав 20 результативних передач у 44 матчах за Ліон в усіх турнірах. Незабаром гравець може перейти до англійського Манчестер Сіті – трансфер уже на завершальній стадії.