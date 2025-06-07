Франція

Гравець готовий робити наступний крок у кар’єрі.

Аргентинський центральний захисник Факундо Медіна розпочав своє європейську пригоду з трансферу до французького Ланса з Тальєреса за 3,5 млн євро ще в 2020 році.

Відтоді вже 26-річний виконавець постійно перебував на видноті у Лізі 1, однак під час кожного трансферного вікна довкола нього існували лише чутки щодо можливого переходу й не більше того.

Проте цього літа це, скоріше за все, зміниться — футболіст вирішив спробувати нові виклики в професійній кар’єрі, про що вже сповістив керівництво "криваво-жовтих".

Ланс відзначив лояльність виконавця та дав згоду на трансфер, але лише за умови, якщо потенційні покупці погодяться на суму від 25 млн євро відступних.

Наразі охочих вести перемовини лише двоє — Марсель та леверкузенський Баєр, причому сам Медіна схиляється до варіанту з "провансальцями".

Однак у команди на чолі з Роберто Де Дзербі є певні фінансові та адміністративні складнощі, тому всі свої операції Марсель проводитиме від 1 липня — цією затримкою можуть скористатись інші претенденти на Медіну.

За сезон аргентинець відіграв 31 матч, зробивши один гольовий пас.