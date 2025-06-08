Франція

Італієць поки нічого не вирішив.

Воротар ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма відповів на питання про можливе продовження контракту з паризьким клубом. Футболіст висловив невизначеність свого майбутнього, але підкреслив, що він "щасливий в Парижі".

"Я поки не знаю, що буде. Я поки що нічого не вирішив. На даний момент я хочу зосередитися на матчах з національною командою і ні на чому іншому. Ситуацію в клубі я обговорю в найближчі дні з керівництвом і моїм оточенням. На даний момент ще занадто рано", — наводить слова Доннарумми L'Équipe.

У 40 матчах минулого клубного сезону Доннарумма пропустив 39 голів і 12 разів зіграв на нуль. Нинішній контракт футболіста з парижанами розрахований до літа 2026 року.