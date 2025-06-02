Англія

Переможець Ліги чемпіонів може змінити клубну прописку.

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма влітку може приєднатися до англійського Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 26-річний італієць не може домовитися про продовження контракту з парижанами, який спливає 30 червня 2026 року. Керівництво ПСЖ не має наміру підвищувати зарплатню Доннаруммі, що не влаштовує представників футболіста.

Зазначається, що цією ситуацією хоче скористатися Манчестер Сіті. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола особисто зацікавлений в трансфері капітана збірної Італії.

Трансфермаркт оцінює вихованця Мілана у 35 млн. євро.

Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 40 матчів, пропустив 39 м'ячів та 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше агент Доннарумми натякнув на можливий відхід з ПСЖ.