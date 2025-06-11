Занадто гарний трансфер, аби бути просто вільним агентом.
Ейнджел Гомес, Getty Images
11 червня 2025, 13:57
Англійський атакувальний півзахисник Ейнджел Гомес цього літа залишив французький Лілль у статусі вільного агента через відсутності домовленості з клубом щодо оновлення контракту.
Але 24-річний вихованець Манчестер Юнайтед, судячи з усього, нікуди за межі Ліги 1 не поїде.
Марсель одразу почав працювати над його підписанням у якості вільного агента, і, як повідомляють ЗМІ, досяг домовленості щодо трирічного контракту.
Медогляд Гомеса триває цими хвилинами в розташуванні "провансальців", тож незабаром варто очікувати на офіційні новини.
За сезон Ейнджел через травму гомілкової кістки зіграв усього 20 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.