Франція

Занадто гарний трансфер, аби бути просто вільним агентом.

Англійський атакувальний півзахисник Ейнджел Гомес цього літа залишив французький Лілль у статусі вільного агента через відсутності домовленості з клубом щодо оновлення контракту.

Але 24-річний вихованець Манчестер Юнайтед, судячи з усього, нікуди за межі Ліги 1 не поїде.

Марсель одразу почав працювати над його підписанням у якості вільного агента, і, як повідомляють ЗМІ, досяг домовленості щодо трирічного контракту.

Медогляд Гомеса триває цими хвилинами в розташуванні "провансальців", тож незабаром варто очікувати на офіційні новини.

За сезон Ейнджел через травму гомілкової кістки зіграв усього 20 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.