Франція

Європейські чемпіони зіграють у новому екіпіруванні вже 15 червня проти Атлетіко на Клубному чемпіонаті світу.

Парі Сен-Жермен та бренд Nike офіційно презентували нову домашню форму клубу на сезон-2025/26.

Презентація відбулася на сцені La Gaîté Lyrique в Парижі у співпраці з брендом SNIPES, де нове екіпірування представили легенди клубу — Блез Матюїді, Гійом Оара та Жеремі Менез.

Оновлений дизайн вшановує історію клубу та пристрасну підтримку парижан.

Нову форму ПСЖ одягне вперше 15 червня в матчі проти Атлетіко Мадрид на старті Клубного чемпіонату світу, який відбудеться в Лос-Анджелесі.