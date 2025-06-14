Франція

Сі-Джей Іган-Райлі залишить АПЛ заради Ліги 1.

Центральний захисник Сі-Джей Іган-Райлі залишить Бернлі й приєднається до Марселя, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що 22-річний англієць перебереться з АПЛ до Ліги 1 на правах вільного агента. Наразі невідомо, якою буде тривалість контракту з гравцем.

Бернлі безкоштовно підписав Ігана-Райлі в липні 2022 року, коли той залишив рідний для нього Манчестер Сіті. На рахунку Сі-Джея один гол і один асист у 49-ти матчах за "бордових" у всіх турнірах.

Виконавець представляє збірну Англії U-21 (2М, 1А). Захисника викликали на чемпіонат Європи-2025.

Нагадаємо, раніше Марсель домовився про перехід вихованця Манчестер Юнайтед.