Франція

Вихованець Манчестер Юнайтед змінює клубну прописку.

Марсель досягнув принципової домовленості з атакувальним півзахисником Ейнджелом Гомесом щодо підписання контракту, передає офіційний сайт клубу.

Лілль 24-річний англієць португальського походження залишить на правах вільного агента. На його рахунку десять голів і 19 асистів і 134 матчі в усіх турнірах.

До клубу Ліги 1 Гомес перебрався в серпні 2020 року, залишивши рідний для нього Манчестер Юнайтед. Сезон-2020/21 Ейнджел провів у Боавішті на правах оренди (32 матчі, 6+6).

Виступи за Лілль привернули до плеймейкера увагу з боку тренерського штабу збірної Англії, за яку він дебютував у вересні 2024-го. За національну команду він провів 4 матчі, відзначившись одним асистом.

Раніше повідомлялося, що контракт Гомеса з Марселем буде розраховано на три роки.

Нещодавно марсельський Олімпік продав правого вінгера Луїса Енріке Інтеру.