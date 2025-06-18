Франція

Бернар Лякомб помер у віці 72 років.

Колишній нападник збірної Франції Бернар Лякомб помер у віці 72 років. Про це повідомила прес-служба Ліону.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть Бернара Лякомба. Всі наші думки – з його родиною, близькими, а також з уболівальниками Ліону та французького футболу", – йдеться в повідомленні Ліона.

Лякомб упродовж кар'єри виступав за Ліон, Сент-Етьєн та Бордо. За загальною кількістю м'ячів у чемпіонаті Франції він посідає друге місце з 255 голами, поступаючись лише аргентинцю Деліо Оннісу.

Бернар є триразовим чемпіоном Франції та триразовим володарем Кубка країни.

У складі збірної Франції Лякомб провів 38 матчів, у яких забив 12 м'ячів. Разом із національною командою він став чемпіоном Європи у 1984 році.

З 1996 по 2000 рік він тренував Ліон і привів команду до перемоги у Кубку Інтертото у 1997 році.

Крім того, Лякомб посідає друге місце за кількістю голів серед французів у п'яти провідних лігах Європи, поступаючись лише Каріму Бензема (281).

Додамо, що з січня 2025 року Бернар перебував у лікарні.