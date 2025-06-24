Франція

Іспанець близький до переходу в Монако, але є низка нюансів.

Атакувальний півзахисник Ансу Фаті близький до переходу з Барселони в Монако. Як повідомляє Cadena SER, 22-річний Фаті продовжить контракт із "синьо-гранатовими" ще на один рік (до середини 2028-го) і відправиться в Монако на правах оренди.

У контракті Фаті будуть прописані два варіанти викупу. По-перше, Монако зможе викупити гравця після завершення терміну оренди приблизно за 11 мільйонів євро.

По-друге, у Барселони буде пріоритетна можливість викупити Ансу назад приблизно за 28 мільйонів євро. При цьому клуби ще доопрацьовують остаточну формулу.

Портал Transfermarkt оцінює Ансу Фаті в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Альвареса на заміну Левандовські.