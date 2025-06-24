Іспанія

Перехід може відбутися влітку 2026 року.

Стало відомо, кого Барселона планує придбати після відходу польського форварда команди Роберта Левандовські. Очікується, що нападник покине клуб наступного літа, коли у нього закінчиться контракт.

За інформацією Fichajes, в Барселоні вже є чітке розуміння того, хто повинен замінити 36-річного Левандовські. Йдеться про нападника Атлетіко Мадрид Хуліана Альвареса. Стверджується, що Барселона планує трансфер аргентинця на літо 2026 року.

У поточному сезоні 25-річний Альварес провів 57 матчів у всіх турнірах, забив 29 м'ячів і записав на свій рахунок вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче продати Торре.