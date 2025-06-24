Перехід може відбутися влітку 2026 року.
Хуліан Альварес, Getty Images
24 червня 2025, 11:58
Стало відомо, кого Барселона планує придбати після відходу польського форварда команди Роберта Левандовські. Очікується, що нападник покине клуб наступного літа, коли у нього закінчиться контракт.
За інформацією Fichajes, в Барселоні вже є чітке розуміння того, хто повинен замінити 36-річного Левандовські. Йдеться про нападника Атлетіко Мадрид Хуліана Альвареса. Стверджується, що Барселона планує трансфер аргентинця на літо 2026 року.
У поточному сезоні 25-річний Альварес провів 57 матчів у всіх турнірах, забив 29 м'ячів і записав на свій рахунок вісім результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Барселона хоче продати Торре.