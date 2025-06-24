Клуб намагатиметься уникнути покарання за фінансові порушення.
Ліон, Getty Images
24 червня 2025, 22:11
Офіційний сайт Професійної футбольної ліги Франції (LFP) підтвердив пониження Ліона з найвищого дивізіону країни до другого за статусом через фінансові проблеми, зокрема борги.
Ліонський Олімпік фінішував шостим у турнірній таблиці Ліги 1-2024/25, набравши 57 очок у 34-х матчах, але наступну кампанію клуб, імовірніше за все, проведе в Лізі 2. Керівництво Ліона намагалося переконати Фінансовий наглядовий орган французького футболу (DNCG) в покращенні свого становища, але успіху йому досягнути не вдалося.
Клуб має право спробувати оскаржити рішення. Нагадаємо, ліонський Олімпік є семиразовим (поспіль) переможцем чемпіонату Франції.
Власником Ліона є американський підприємець Джон Текстор. У листопаді 2024 року він заявив, що акціонери клубу не дозволять йому "потонути".
За підсумками сезону-2024/25 підопічні дискваліфікованого Паулу Фонсеки вийшли до основного етапу Ліги Європи.