Франція

Клуб намагатиметься уникнути покарання за фінансові порушення.

Офіційний сайт Професійної футбольної ліги Франції (LFP) підтвердив пониження Ліона з найвищого дивізіону країни до другого за статусом через фінансові проблеми, зокрема борги.

Ліонський Олімпік фінішував шостим у турнірній таблиці Ліги 1-2024/25, набравши 57 очок у 34-х матчах, але наступну кампанію клуб, імовірніше за все, проведе в Лізі 2. Керівництво Ліона намагалося переконати Фінансовий наглядовий орган французького футболу (DNCG) в покращенні свого становища, але успіху йому досягнути не вдалося.

Клуб має право спробувати оскаржити рішення. Нагадаємо, ліонський Олімпік є семиразовим (поспіль) переможцем чемпіонату Франції.

Власником Ліона є американський підприємець Джон Текстор. У листопаді 2024 року він заявив, що акціонери клубу не дозволять йому "потонути".

За підсумками сезону-2024/25 підопічні дискваліфікованого Паулу Фонсеки вийшли до основного етапу Ліги Європи.