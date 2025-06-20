Англія

Французи запропонували £55 мільйонів, але англійці хочуть ще більше.

Український центрбек Ілля Забарний залишається в Борнмуті — клуб відхилив другу трансферну пропозицію з боку французького гранда Парі Сен-Жермен, повідомляє Sky Sports.

ПСЖ запропонував за 22-річного захисника 55 мільйонів фунтів, однак це не влаштувало англійський клуб. У Борнмуті оцінили свого гравця, якого придбали в Динамо Київ за 24 мільйони, у понад 70 мільйонів фунтів.

Очікується, що французький клуб подасть третю пропозицію найближчими днями, адже прагне підписати українця ще до другого матчу на Клубному чемпіонаті світу-2025. Нагадаємо, перша спроба трансферу була зроблена під час мінівікна з 1 по 10 червня, аби Забарний встиг дебютувати на світовій арені.

Контракт гравця з "вишнями" розраховано до кінця червня 2029-го. Раніше повідомлялося, що з паризьким грандом українець може підписати п'ятирічний договір про співпрацю.

За даними ЗМІ, у боротьбу за центрбека включилися Челсі й Ліверпуль.