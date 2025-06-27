Франція

Паризький клуб достроково закрив фінансове питання.

ПСЖ фінансово допоміг Ліону, який через порушення фінансової звітності на тижні був відправлений до Ліги 2.

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За інформацією RMC Sport, парижани заплатили Ліону через факторинг авансом всю суму за трансфер Бредлі Баркола (45 млн євро). Платежі за гравця мали тривати ще кілька років, але парижани вирішили закрити всю суму відразу.

Це дозволило "ткачам" поліпшити свої фінансові показники, поліпшити звітність і, ймовірно, підвищити шанси на збереження місця в Лізі 1.

Ліон за підсумками минулого сезону став шостим клубом Ліги 1 і потрапив в єврокубки. У Лізі Європи "ткачі" зупинилися на стадії чвертьфіналу.