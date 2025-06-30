Франція

Француз повертається на Батьківщину.

38-річний французький нападник Олів'є Жиру висловився про перехід до Лілля. Його слова наводить GFFN.

"Лілль відповідає всім вимогам для мене і моєї сім'ї. Я сподіваюся бути корисним для команди, будучи лідером на полі і за його межами, сполучною ланкою між гравцями і персоналом. Я вражений можливістю знову грати в Лізі Європи. Лілль — великий клуб у Франції", — сказав Жиру.

Зазначимо, що Жиру приєднається до "догів" на правах вільного агента.

Після сезону в МЛС у складі ФК Лос-Анджелес Олів'є Жиру вирішив повернутися до рідної Франції, де раніше захищав кольори Гренобля, Тура та Монпельє.

Нагадаємо, що 38-річний форвард переїхав до США рік тому на правах вільного агента з Мілана. Із того моменту він зіграв за ЛАФК 37 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.