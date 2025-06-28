Северная Америка

Очікуємо на повернення до Франції вже незабаром.

Французький нападник Олів’є Жиру влітку минулого року перебрався з італійського Мілана до американського Лос-Анджелеса в якості вільного агента, як тоді здавалось, догравати професійну кар’єру.

Однак уже за рік перебування в США 38-річний виконавець відчув, що йому ще є, що дати світовому футболу на високому рівні, тож домовився із "чорно-золотими" про дострокове завершення контракту, який був розрахований до кінця 2025 року.

Усе заради того, щоб повернутись на батьківщину вже незабаром та пройти підготовку до нового сезону й виступів за Лілль.

Загальний доробок француза в Лос-Анджелесі склав п’ять голів та три асисти в 37 матчах.