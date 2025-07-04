Франція

Француз повинен набрати ігрову форму.

Новачок французького Монако Поль Погба висловився після підписання контракту з "монегасками". Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Я вмію ставити перед собою цілі і слідувати наміченому плану. Мені хочеться повернутися на свій найкращий рівень і знову отримувати задоволення від гри, бо саме цього мені найбільше не вистачало. Тож моя мета — повернутися до гри на найвищому рівні, однак робити це потрібно у своєму темпі, не форсуючи події.

Відтоді як мені виповнилося 16 років і я покинув Гавр, я завжди перебував під тиском. Я вже звик до цього. Тиск з боку — це невід'ємна частина життя футболіста. Гра на професійному рівні передбачає згоду з усіма цими факторами, серед яких як ейфорія після перемог, так і жорстка критика після поразок.

Я не відчуваю жодного тиску, адже на попередньому етапі саму можливість знову грати у футбол поставили під сумнів. Тож тиску ніякого немає. Я перейшов у чудовий клуб, мене оточують найсильніші гравці, настрій на висоті, і я дуже вдячний тим, завдяки кому це стало можливо.

Позиція на полі? Все залежатиме від того, яке рішення ухвалить тренер. Якщо ж говорити більш серйозно, то я дуже радий, що в Монако зібрані дуже сильні гравці в півзахисті. Здорово, що є можливість тренуватися зі справжніми майстрами своєї справи, які відмінно проявляють себе на полі. Згодом ми навчимося краще розуміти один одного на полі.

Особисто мені вже доводилося грати на всіх позиціях: у ролі чистого опорника, бокс-ту-бокс, зліва і навіть плеймейкера. Я точно зможу підлаштуватися під ті умови, які буде вимагати від мене тренер", — сказав Погба.

Раніше повідомлялося, що Арсенал цікавиться вінгером Монако.